Апарт-отель за 700 миллионов построят в Карелии

Новый отель построят в Сортавале. В администрации поселения сообщили, что разрешение на строительство готово к выдаче.

Строить объект на улице Кайманова будет карельская фирма. По информации РБК, инвестиции в стройку оценили в 700 млн рублей.

На территории апарт-отеля (прим.ред. гостиница, номера которой оборудованы как квартиры) предусмотрено благоустройство и парковка. В администрации Сортавалы считают, что новое здание удачно впишется в существующую застройку. // фото группы администрации Сортавальского поселения