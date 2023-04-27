27 апреля 2023, 16:08
Апарт-отель за 700 миллионов построят в Карелии
Новый объект для путешественников появится на улице Кайманова в Сортавале
Новый отель построят в Сортавале. В администрации поселения сообщили, что разрешение на строительство готово к выдаче.
Строить объект на улице Кайманова будет карельская фирма. По информации РБК, инвестиции в стройку оценили в 700 млн рублей.
На территории апарт-отеля (прим.ред. гостиница, номера которой оборудованы как квартиры) предусмотрено благоустройство и парковка. В администрации Сортавалы считают, что новое здание удачно впишется в существующую застройку. // фото группы администрации Сортавальского поселения