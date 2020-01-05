Ушел из жизни известный хирург-онколог, боровшийся с раком

Сегодня, в воскресенье 5 января, в Санкт-Петербурге скончался Андрей Павленко – один из самых успешных оперирующих онкологов страны, председатель совета Cancer Fund, сообщает издание «Такие дела» со ссылкой на его жену Анну.

Павленко умер 5 января. За несколько дней до этого он опубликовал прощальный пост в «Фейсбуке», в котором рассказал, что за последние два месяца болезнь «не оставила шансов» и призвал не опускать руки другим людям с онкологией.

«Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло»

– написал Павленко.

Андрей Павленко – известный врач-онколог из Питера. Он 16 лет спасал людей от рака, но в марте 2018 года узнал, что теперь спасение требуется ему. Диагноз был неутешителен – рак желудка третьей стадии.

Узнав о своей болезни, Андрей принял неожиданное решение: он завел откровенный блог, в котором подробно рассказывает, как проходит болезнь, с какими трудностями приходится сталкиваться и через что нужно пройти.

Совместно с изданием «Такие дела» врач Андрей Павленко вел видеоблог, записывал подкасты и делился очень личными фотоисториями. Все это для того, чтобы люди с похожей проблемой знали, как им действовать.

Фото с www.metronews.ru