Врач рассказал, какие витамины нужно принимать зимой

Эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев советует принимать витаминный курс в течение одного месяца. По его словам, в первую очередь зимой следует обратить внимание на витамины группы В, играющие ключевую роль в регуляции белкового и энергетического обмена, пишет RT.

Врач также обратил внимание на то, что для поддержания нормального функционирования мозга организму важно получать достаточное количество магния, марганца, калия, цинка и восполнять запасы витаминов А, С, Е.

Кроме того, Сергеев посоветовал делать на зиму заготовки - солить, квасить и мариновать мясо, овощи, грибы, фрукты и ягоды, чтобы сохранять в них витамины и минералы.

«К сожалению, ориентация на свежие импортные овощи, фрукты и плоды не всегда оправданна, так как производители не всегда выдерживают сроки их вызревания и они доставляются к нам с минимальным количеством витаминов», - заявил эксперт в комментарии RT.