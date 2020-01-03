ГИБДД хочет отказаться от штрафных баллов на экзамене на права
Из практического экзамена на получение водительских прав могут убрать штрафные баллы, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.
К 1 октября 2020 года планируем, что на результатах научного исследования мы придем к какому-то выводу: как более правильно сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге - вопрос ближайших нескольких месяцев,
- сказал Гиляков.
Собеседник агентства уточнил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена. К этому времени ГИБДД намерена сформировать предложения по новой процедуре. Будут учитываться не допущенные нарушения, а то, насколько правильна и безопасна техника вождения экзаменуемого для других участников движения.
Сейчас при сдаче практического экзамена можно получить максимум пять штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения и управления автомобилем.