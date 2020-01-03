Младенец умер после новогоднего застолья в Ленинградской области

Совсем маленький ребенок из Петербурга умер на даче в Ленобласти. Перед смертью живот 10-месячной малышки раздуло настолько, что она не смогла дышать, пишет 47news.

По данным издания, трагический случай произошел 2 января около четырех часов дня. По дороге из садоводства «Восход-2» в больницу Кировска погибла 10-месячная девочка. В медучреждении сотрудникам оставалось лишь констатировать смерть ребенка.

По предварительной информации, у малышки настолько раздуло живот, что она перестала дышать. Родители сообщили, что накануне девочка съела сыр. А возможно, схватила что-то другое с общего новогоднего стола.

Региональное Управление Следственного комитета проводит проверку по факту гибели младенца.