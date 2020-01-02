Водителям в России разрешили предъявлять ОСАГО на смартфоне

В России вступили силу поправки к Правилам дорожного движения, позволяющие водителям, оформившим электронный полис ОСАГО, предъявлять его сотрудникам ГИБДД как в виде бумажной распечатки, так и на электронных носителях. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Раньше обладатели e-ОСАГО должны были иметь при себе бумажную копию электронного полиса. Законопроект, упрощающий процедуру подтверждения полиса, разработали в августе прошлого года.

Для проверки подлинности ОСАГО инспекторы теперь будут запрашивать сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования. В МВД отмечали, что поправки ввели в соответствии с нормами федерального закона об ОСАГО.