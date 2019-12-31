Российским водителям разрешат выбирать «красивые» номера

Российские водители могут получить право выбора «красивых» номеров для своих автомобилей к январю 2021 года. Это следует из уведомления Минэкономразвития о подготовке поправок в Налоговый кодекс, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сегодня владелец транспортного средства при его регистрации получает регистрационный знак «по порядку» и не имеет возможности выбора государственного регистрационного номера с отдельным буквенно-цифровым сочетанием,

- говорится в тексте уведомления.

Однако международный опыт, как подчеркивается в уведомлении, свидетельствует об успешном законодательном регулировании этого вопроса.

Отмечается, что Минэкономразвития совместно с МВД начали работу над закреплением в законодательстве возможности выбора номера после принятия федерального закона от 3 августа 2018 г. «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2021 года.