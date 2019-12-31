31 декабря 2019, 15:51
Россия

Новогоднее обращение Путина к россиянам появилось в Сети

На Дальнем Востоке уже наступил 2020 год

На YouTube опубликовано новогоднее обращение президента России Владимира Путина к гражданам. В пятиминутном выступлении глава государства пожелал россиянам мира, здоровья, благополучия, процветания и взаимопонимания.

Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему […] Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Наше единство - это основа достижения любых, самых высоких целей, 

- говорит Владимир Путин на видео.

Президент напоминает о грядущем юбилее победы в Великой Отечественной войне и поздравляет фронтовиков и тружеников тыла.

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