31 декабря 2019, 15:51
Новогоднее обращение Путина к россиянам появилось в Сети
На Дальнем Востоке уже наступил 2020 год
На YouTube опубликовано новогоднее обращение президента России Владимира Путина к гражданам. В пятиминутном выступлении глава государства пожелал россиянам мира, здоровья, благополучия, процветания и взаимопонимания.
Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему […] Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Наше единство - это основа достижения любых, самых высоких целей,
- говорит Владимир Путин на видео.
Президент напоминает о грядущем юбилее победы в Великой Отечественной войне и поздравляет фронтовиков и тружеников тыла.