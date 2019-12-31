«Союзмультфильм» опубликовал новогоднюю серию «Простоквашина»

На официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм» опубликована юбилейная, 25-я серия «Возвращения в Простоквашино» - сиквела легендарного советского анимационного сериала.

Эпизод - новогодний, называется «Корпоратив». Режиссером эпизода выступила лауреат Суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

Новый год - время не только считать литры молока, которые удалось надоить за год, но и день, когда можно отпраздновать успехи,