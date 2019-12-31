31 декабря 2019, 15:01
Россия

«Союзмультфильм» опубликовал новогоднюю серию «Простоквашина»

Режиссером эпизода выступила лауреат Суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова

На официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм» опубликована юбилейная, 25-я серия «Возвращения в Простоквашино» - сиквела легендарного советского анимационного сериала.

Эпизод - новогодний, называется «Корпоратив». Режиссером эпизода выступила лауреат Суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

Новый год - время не только считать литры молока, которые удалось надоить за год, но и день, когда можно отпраздновать успехи,

- цитирует ТАСС пресс-службу киностудии. Где пояснили, что, «преодолевая годовую усталость, герои популярного мультсериала устраивают новогодний корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном».

Бонусом же - композиция «Кто там?», которую новая героиня шоу, няня Маргарита Егоровна, экстравагантно исполнила дуэтом с Галчонком.

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«Союзмультфильм»
«Возвращение в Простоквашино»
«Простоквашино»
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