«Союзмультфильм» опубликовал новогоднюю серию «Простоквашина»
На официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм» опубликована юбилейная, 25-я серия «Возвращения в Простоквашино» - сиквела легендарного советского анимационного сериала.
Эпизод - новогодний, называется «Корпоратив». Режиссером эпизода выступила лауреат Суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.
Новый год - время не только считать литры молока, которые удалось надоить за год, но и день, когда можно отпраздновать успехи,
- цитирует ТАСС пресс-службу киностудии. Где пояснили, что, «преодолевая годовую усталость, герои популярного мультсериала устраивают новогодний корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном».
Бонусом же - композиция «Кто там?», которую новая героиня шоу, няня Маргарита Егоровна, экстравагантно исполнила дуэтом с Галчонком.