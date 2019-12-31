31 декабря 2019, 12:57
Путин присвоил звание народного артиста троим россиянам
Почетного звания народного артиста удостоены Ангелина Вовк, Игорь Николаев и Сергей Жилин
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Народный артист РФ» телеведущей Ангелине Вовк, музыканту Сергею Жилину и композитору Игорю Николаеву, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
За большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации»,
- говорится в документе.
Звания удостоились телеведущая Ангелина Вовк (которая является заведующей кафедрой сценической речи Московского государственного института культуры), пианист, дирижер и глава структурного подразделения оркестра «Фонограф» Сергей Жилин и композитор Игорь Николаев.