Путин присвоил звание народного артиста троим россиянам

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Народный артист РФ» телеведущей Ангелине Вовк, музыканту Сергею Жилину и композитору Игорю Николаеву, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

За большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации»,

- говорится в документе.

Звания удостоились телеведущая Ангелина Вовк (которая является заведующей кафедрой сценической речи Московского государственного института культуры), пианист, дирижер и глава структурного подразделения оркестра «Фонограф» Сергей Жилин и композитор Игорь Николаев.