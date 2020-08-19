Ушел из жизни актер из фильма «Звездный путь»

Британский актер Бен Кросс, сыгравший в фильме 2009 года «Звездный путь», скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщила его дочь Лорен, пишет RT.

«Мне очень больно рассказывать вам, что мой дорогой отец умер несколько часов назад»,

– написала она на его странице в Facebook.

По ее словам, Кросс в последнее время болел, и его состояние ухудшилось на прошлой неделе.

Бен Кросс известен по роли посла планеты Вулкан на Земле и отца одного из главных героев «Звездного пути», Спока.

Он также снимался в британской спортивной драме «Огненные колесницы», получившей премию «Оскар» за лучший фильм в 1982 году, а также в «Бен Гуре» и других.