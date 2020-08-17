Ученые раскрыли последовательность появления симптомов коронавируса

Зарубежные исследователи в ходе анализа историй болезни более 55 тысяч пациентов сумели выявить очередность появления первых симптомов коронавируса. Выводы американских ученых опубликовал журнал Frontiers in Public Health, сообщает РИА Новости.

Так первым проявляется жар, затем идет кашель, появляются мышечные боли, возникает тошнота или рвота, а затем диарея.

По мнению исследователей, точный порядок возникновения симптомов является важным инструментом для своевременного выявления болезни и оказания грамотной медицинской помощи.

По данным ВОЗ, число заболевших COVID-19 в мире приблизилось к 22 миллионам, свыше 766 тысяч человек скончались.