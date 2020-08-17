116-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Американка Хестер Форд отметила 116-й день рождения, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Unilad. Между тем точный год ее рождения неизвестен. Она могла появиться на свет в 1904 или 1905 году. Тем не менее, родные женщины считают, что ей исполнилось именно столько лет. Если ей 116 лет, то она - третий старейший человек на планете, если 115 - шестой. На вопрос о секрете долголетия американка отвечает: «Я просто правильно живу, и все».

Женщина вышла замуж, когда ей было 14. Через год у нее родился первенец. Всего женщина воспитывала 12 детей. у нее 68 внуков, 125 правнуков и 120 праправнуков. Ее супруг скончался в 1963 году в возрасте 57 лет.

До 108 лет она никогда не была в больнице и жила в своем доме без посторонней помощи. В последние несколько лет к ней переехали три ее дочери. До пандемии американка посещала службу в церкви в первое воскресенье каждого месяца. Она сохраняет остроумие, способна самостоятельно питаться и ходит на короткие расстояния с помощью ходунков.

Фото: gorodskievesti.ru