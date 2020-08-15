Туристка из Петербурга погибла в Абхазии

В Абхазии во время отдыха погибла девушка из Санкт-Петербурга. Она сорвалась с обрыва в реку, когда каталась на квадроцикле, сообщает RT.

Несчастный случай произошел 12 августа. Девушка каталась с мужчиной на квадроцикле. Молодой человек не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось и упало в реку. Водитель получил незначительные травмы, а его спутница пропала.

Поисковые работы вели сотрудники МЧС Абхазии и волонтер, который и обнаружил тело туристки под скалой на глубине четыре метра.