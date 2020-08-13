Мужчина стал отцом через три года после смерти

Жительница Великобритании благодаря ЭКО родила двух детей от мужа, умершего три года назад. Об этой истории рассказывает «Лента.ру».

Люси Келсолл вышла замуж в 2012 году. Они с мужем Дэвидом много раз пытались завести ребенка, но ничего не получалось. Вскоре Дэвиду поставили страшный диагноз - рак гортани. Пара решила заморозить генетический материал мужа на случай, если он умрет.

В 2017 году Дэвид скончался. Как рассказала Люси, за несколько дней до его смерти она пообещала, что родит от него ребенка. По словам женщины, это очень осчастливило супруга.

В 2019 году ЭКО принесло результаты - женщина забеременела. Мальчиков назвали Дэвид и Самуэль. «Я буду каждый день рассказывать мальчишкам про их отца, чтобы он был частью их жизни. К тому же у меня есть фотоальбом с нашими с Дэвидом снимками, - говорит Люси. - Рождение детей подтвердило, что Дэвид навсегда останется в наших сердцах».