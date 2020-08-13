Путешественникам подсказали, в какой день не стоит покупать авиабилеты

Эксперты компания, занимающейся поиском дешевых авиабилетов, отелей и автомобилей, выяснили, в какой день недели выгоднее всего бронировать билет на самолет, а в какой можно переплатить.

Оказалось, что авиабилеты лучше не бронировать в среду из-за риска переплаты. Выгоднее приобретать билеты в воскресенье, так как в среднем в этот день их продают на четыре процента дешевле, чем в другой день недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на Express.

Эксперты рекомендовали вылетать в пятницу, так как это в среднем на 20% дешевле рейсов в выходные. Выбор аэропорта также важен. Вдобавок эксперты не рекомендуют путешественникам всегда покупать билеты в обе стороны у одной и той же авиакомпании, так как иногда дешевле будет лететь разными.