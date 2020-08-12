Мужчина одной покупкой принес богатство своей возлюбленной

Жительница американского штата Южная Каролина выиграла в лотерею 50 долларов и решила испытать удачу еще раз. Она попросила своего возлюбленного купить ей еще один лотерейный билет, который в итоге принес ей целое состояние, пишет «Лента.ру».

Мужчина отправился в магазин, купил себе энергетик и билет моментальной лотереи за 10 долларов. Когда дома его подруга стерла защитный слой, она обнаружила, что выиграла 250 тысяч долларов. Это больше 18 миллионов рублей.

Отмечается, что за продажу выигрышного билета магазин получил комиссию в размере 2,5 тысячи долларов.