12 августа 2020, 19:06
Мир

Новая функция появится в WhatsApp

Пользователи популярного мессенджера получат возможность сохранять диалоги, переключаясь между девайсами

Пользователи WhatsApp в скором времени смогут воспользоваться новой функцией. Они получат возможность сохранять историю диалогов, переключаясь между устройствами на Android и iOS, пишет портал WABetaInfo.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю необходимо будет сохранить копию сообщений, а затем скачать ее из облака, подключившись к своему аккаунту на новом устройстве.

Ожидается, что функция появится в ближайшем обновлении мессенджера. Пока новая возможность недоступна.

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