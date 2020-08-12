Новая функция появится в WhatsApp

Пользователи WhatsApp в скором времени смогут воспользоваться новой функцией. Они получат возможность сохранять историю диалогов, переключаясь между устройствами на Android и iOS, пишет портал WABetaInfo.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю необходимо будет сохранить копию сообщений, а затем скачать ее из облака, подключившись к своему аккаунту на новом устройстве.

Ожидается, что функция появится в ближайшем обновлении мессенджера. Пока новая возможность недоступна.