12 августа 2020, 19:06
Новая функция появится в WhatsApp
Пользователи популярного мессенджера получат возможность сохранять диалоги, переключаясь между девайсами
Пользователи WhatsApp в скором времени смогут воспользоваться новой функцией. Они получат возможность сохранять историю диалогов, переключаясь между устройствами на Android и iOS, пишет портал WABetaInfo.
Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю необходимо будет сохранить копию сообщений, а затем скачать ее из облака, подключившись к своему аккаунту на новом устройстве.
Ожидается, что функция появится в ближайшем обновлении мессенджера. Пока новая возможность недоступна.