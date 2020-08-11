Мужчина вернулся домой через два дня после собственных похорон

Житель одного из городов Индии вернулся домой через два дня после того, как его похороны были проведены родственниками. Историю чудесного спасения рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По данным журналистов, 2 августа мужчина по имени Ахмад Хассан поругался с женой и ушел из дома. Родственники заявили в полицию о его исчезновении. 5 августа полиция нашла тело и пригласила жену и братьев пропавшего на опознание. Те подтвердили личность умершего и похоронили его.

Неожиданности начались 7 августа, когда Хассан вернулся домой. Он рассказал, что после ссоры с супругой отправился на работу на завод и был там все эти дни, пока ему не заплатили.

Супруга мужчины поделилась тем, что очень счастлива его возвращению. Женщина заявила, что на опознании сомневалась в том, что погибший - действительно ее муж, однако, ее убедили в этом его братья.

В полиции индийского города теперь заняты тем, чтобы определить, кого в действительности похоронили вместо пропадавшего Хассана.