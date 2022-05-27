«Уральские пельмени» выступят в Кондопоге

Главная примета правильного лета – желание солнечно улыбаться и смеяться.

Если лето начнется не так, не беда - приедут «Уральские Пельмени» и всё исправят!

Программа «Лучшее - Летнее»- традиционный концерт шоу «Уральские Пельмени» в это время года!

Зрителей ждёт абсолютно новая концертная программа, составленная по проверенному рецепту: самые любимые номера плюс новые и актуальные миниатюры, а также эксклюзивы, которые ни разу не были показаны в телевизионном эфире.

Участие в концертах принимают: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана.



Приобрести билеты можно в кассе ДК «Машиностроитель» (наб. Варкауса, 11).

Купить билеты без комиссии онлайн можно здесь.

Для лиц старше 6 лет. На правах рекламы.