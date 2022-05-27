27 мая 2022, 18:20
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«Уральские пельмени» выступят в Кондопоге

2 июня артисты представят новую программу «Лучшее-Летнее», начало в 19 часов (6+)

Главная примета правильного лета – желание солнечно улыбаться и смеяться.
Если лето начнется не так, не беда - приедут «Уральские Пельмени» и всё исправят!
Программа «Лучшее - Летнее»- традиционный концерт шоу «Уральские Пельмени» в это время года!

Зрителей ждёт абсолютно новая концертная программа, составленная по проверенному рецепту: самые любимые номера плюс новые и актуальные миниатюры, а также эксклюзивы, которые ни разу не были показаны в телевизионном эфире.

Участие в концертах принимают: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана.

Приобрести билеты можно в кассе ДК «Машиностроитель» (наб. Варкауса, 11).
Купить билеты без комиссии онлайн можно здесь. 

Для лиц старше 6 лет. На правах рекламы.

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Метки: 
шоу
Уральские пельмени в Кондопоге
концерт