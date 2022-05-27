Оценить качество продукции поможет центр сертификации «Гортест»

Сертификация продукции и услуг является одной из мер по защите прав потребителей. Она необходима для того, чтобы подтверждать надлежащее качество, безопасность, соответствие законодательно установленным нормам. Это регламентированная нормами действующего законодательства процедура, которая проводится сертификационным органом, аккредитованным в установленном порядке.

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №982 утвержден единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Данный документ утратит силу 1 сентября 2022 года в связи с изданием нового Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 года №2425.

По желанию производителя или импортера (уполномоченного им лица) можно провести добровольную сертификацию. Оценка качества объектов выполняется в рамках СДС (системы добровольной сертификации), зарегистрированной в Росстандарте.

В таком случае заявитель сам определяет, по каким именно характеристикам будет осуществляться тестирование образцов изделий и материалов. Это позволяет акцентировать внимание покупателя на положительных сторонах продукта.

Добровольный сертификат качества дает возможность эффективно продвигать товары на рынке, повысить привлекательность изделия для инвесторов, наладить сотрудничество с ведущими производственными и торговыми компаниями, укрепить потребительский спрос, участвовать в государственных и муниципальных торгах.

Действует добровольный сертификат в течение 1 года или 3 лет. Если документ оформляют на партию, то срок его действия не указывают.

Правила проведения сертификационных мероприятий закреплены действующими техрегламентами. Процедура подтверждения соответствия состоит из следующих этапов:

- Предприниматель заполняет заявку на проведение оценочных мероприятий и направляет в специализированный центр.

- После согласования стоимости и сроков процедуры подписывается договор.

- Заявитель формирует требуемый перечень документов и направляет экспертам центра.

- Изучаются условия выпуска товаров – для этого эксперты выезжают на производство (для серийного изготовлении товаров).

- Производится отбор проб в нужном объеме или количестве, после чего образцы передаются в испытательное учреждение.

- Изделия исследуются по заданным параметрам, по итогам проверки формируется протокол.

- На бланке установленного образца оформляется сертификат, его регистрируют во ФГИС Росаккредитации.

Наличие документа позволяет маркировать продукцию знаком соответствия – ЕАС или СТР.

Если сертификат выдается на 2 года и более, то в таком случае уполномоченным органом проводится инспекция производства (ежегодный контроль). При выявлении нарушений в работе предприятия документ аннулируют, либо приостанавливают его действие до устранения имеющихся недочетов.

Специалисты центра сертификации СПб «Гортест» оказывают помощь в области оценки качества товаров и услуг, а также разработке технической документации.

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