УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 в сегменте потребительского кредитования

Банк УРАЛСИБ занял 7 место по размеру портфеля потребительских кредитов и 8 место по объемам потребительского кредитования, согласно рейтингу, подготовленному порталом Банки.ру по итогам 9 месяцев 2020 года.

При выборе были проанализированы портфели потребительских кредитов банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач, сроки выдаваемых кредитов, средние процентные ставки по ним и средний процент одобрения заявок.

Размер портфеля потребительских кредитов Банка УРАЛСИБ на 1.10.2020 года составил 65,1 млрд рублей, объем выданных потребительских кредитов за 9 месяцев 2020 года – 23,4 млрд рублей.

Подробную информацию о розничных продуктах Банка УРАЛСИБ можно по телефону 8-800-250-57-57, в отделениях Банка и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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