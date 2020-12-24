СЛАВМО: наше качество, ваше здоровье

АО «СЛАВМО» - одно из крупных пищевых перерабатывающих предприятий на территории Карелии. Здесь производят широкий ассортимент молочных продуктов, а также осуществляют розлив напитков на основе природной минеральной воды. Компания производит продукцию под брендом «Карельская жемчужина» и со знаком «Сделано в Карелии». Сейчас в ассортименте предприятия более 120 позиций, в том числе 62 вида молочной продукции. В производстве используется только натуральное молоко от карельских сельхозтоваропроизводителей. Предприятие постоянно развивается, модернизирует линии производства.

В этом году АО «Славмо» включено в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета» 2020 года. К 100 - летию Республики Карелия создан новый уникальный бренд под названием «Легендарная Карелия». К новогодним праздникам АО «Славмо» выпустило первые партии газированных морсов под этим брендом.

В 2021 году молочный комбинат отметит 65-летний юбилей.

Коллектив АО «Славмо» поздравляет жителей Карелии с Новым годом и Рождеством Христовым! Желаем всем здоровья и хорошего настроения! Всегда к вашему столу – вкусные и полезные продукты от «Славмо».

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