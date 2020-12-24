Сбербанк планирует выделить боле 68 млрд для ESG-проектов в СЗФО

Портфель ESG-проектов Северо-Западного банка ПАО Сбербанк превышает 68 млрд рублей. В него входят как действующие, так и плановые активности на 2021 год. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо:

«Мы рассматриваем ESG-повестку как драйвер устойчивого развития бизнеса. Доля таких проектов составляет 10% в портфеле банка, и эта цифра несомненно будет расти. В настоящее время мы прорабатываем более 200 инвестиционных и социальных активностей по СЗФО, соответствующих принципам ESG. Мы уверены, что принципы повестки необходимо интегрировать в работу производственных компаний и бизнеса, образовательной и социальной сферах»

Среди наиболее крупных реализованных в 2020 году проектов – финансирование модернизации ЖКХ с использованием механизмов ГЧП в Мурманской, Архангельской и Калининградской областях. Финансирование модернизаций производств компаний в ряде областей СЗФО. Также важным социальным проектом стала очистка скал в Карелии по инициативе Правительства республики.

«Группа ЦРТ поддерживает ESG-повестку в развитии человеческого капитала, экологическом воздействии и, как технологический эксперт — в развитии цифровой среды. Так, наш AI-продукт Voice2Med — заполнение медицинской документации голосом, экономит более 20% времени врача, способствует развитию электронного, а не бумажного документооборота. Бесконтактные решения ЦРТ на основе компьютерного зрения обеспечивают проход «по лицу» в офисы, школы, музеи, обеспечивают безопасную и дружелюбную среду в концепции Smart city. И это лишь часть примеров»

- прокомментировал Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) - это долгосрочная бизнес - стратегия, следование принципам которой предполагает, что компании принимают на себя экологическую, социальную и корпоративную ответственность. В число направлений ESG-повестки Сбербанка входит зеленое финансирование, управление рисками, вопросы, связанные с экологией, инклюзией, ответственными закупками, минимизацией собственного воздействия на окружающую среду.