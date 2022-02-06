Петрозаводчанка мечтает, чтобы на нее подали в суд

Текст и фото: Антонина Кябелева

Семью петрозаводских пенсионеров на протяжении пяти лет забрасывают досудебными претензиями и судебными приказами, которые затем неизменно отменяются. Управляющая организация «Петрозаводская коммунальная компания» через ООО «Расчетно-деловой центр», выставляющий квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, пытается взыскать с граждан деньги за благоустройство придомовой территории. Пенсионеры убеждены, что деньги с них пытаются взыскать незаконно.

Наталья Дмитриевна проживает с мужем в пятиэтажном доме на Древлянке. Двухкомнатная квартира находится в муниципальной собственности. Пенсионеры имеют договор социального найма с петрозаводской администрацией и регулярно вносят плату за наем жилого помещения.

Неприятности начались в 2017 году, когда дом принял участие в программе «Комфортная городская среда». В марте 2017 года состоялось общее собрание собственников жилья, на котором большинством голосов граждане одобрили решение об участии в программе. Судя по протоколу общего собрания, было решено отремонтировать асфальтовое покрытие во дворе, установить две скамейки, шесть урн и оборудовать автомобильную парковку. На собрании было принято решение, что собственники жилья примут часть расходов на себя. Так как в доме имеются муниципальные квартиры, в собрании принял участие представитель петрозаводской администрации. Наталья Дмитриевна с супругом в собрании не участвовала, так как пенсионеры не являются собственниками жилья.

Когда женщина получила квитанцию за май 2017 года, она немало удивилась. В квитанции появилась новая строка «Благоустройство придомовой территории» с ежемесячной суммой в 570 рублей. Пенсионерка решила, что произошла досадная ошибка и стала звонить в ООО «Петрозаводская коммунальная компания».

«Я объяснила, что квартира находится в муниципальной собственности, и поэтому мы не должны платить за благоустройство. Мне ответили, что раз все платят, то и мы должны платить. Через несколько дней я пошла к начальнику управляющей компании, чтобы мне объяснили, на каком основании нам выставляют счет. С трудом удалось встретиться с начальником. Меня пытались отправить к депутату, чтобы он разбирался в ситуации. Я, естественно, возмутилась. Почему я должна ходить по депутатам, если это прямая компетенция управляющей организации? Я пыталась добиться, чтобы мне показали закон или официальный документ, дающий право выставлять нам подобные счета. Но так никаких официальных документов мне не предоставили»,

- рассказала Наталья Дмитриевна.

Хождения по кабинетам управляющей компании ничего не дали. С мая по ноябрь 2017 года семья исправно получала квитанцию с дополнительной строкой о благоустройстве придомовой территории и сумой в 570 рублей. «Я вовремя оплачивала квитанции, но вычитала из общей суммы эти 570 рублей», - объяснила петрозаводчанка. За это время накопился долг более 3 тысяч рублей.

Первую досудебную претензию из ООО «Расчетно-деловой центр» пенсионеры получили в декабре 2017 года. В документе было указано, что задолженность за жилищные услуги составляет 3 424,26 рубля. Пенсионеров предупредили, что в случае неуплаты на них подадут в суд.

«Я обрадовалась. Подумала, что суд разберется, и мы в этой истории поставим точку. Если суд посчитает, что я должна заплатить, я готова заплатить. Но мне хотелось быть уверенной, что с меня пытаются взять деньги на законных основаниях. Мы перешерстили Жилищный кодекс, законодательство, внимательно прочитали договор соцнайма, консультировались с юристами. Все свидетельствовало о том, что мы не должны платить»,

- заметила Наталья Дмитриевна.

Время шло, а Расчетно-деловой центр ограничивался досудебными предупреждениями.

«Я не выдержала и позвонила, чтобы бумагу зря не переводили на досудебные претензии. Попросила, чтобы быстрее в суд подали. Объяснила, что все равно платить не буду, пока вопрос не будет рассмотрен в суде»,

- вспомнила пенсионерка.

Но в суд так никто не подал. Прошло несколько лет. Наталья Дмитриевна уже забыла об истории с благоустройством двора.

В октябре 2020 года семья получила судебный приказ о взыскании задолженности за жилищные услуги в суме 4714,26 рубля. Причем в документе было отмечено, что этот долг образовался за период с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года. «Я предоставила мировому судье все оплаченные квитанции и пояснили, что единственный долг, с которым мы не согласны, относится к 2017 году, когда было принято решение об участии в проекте по благоустройству дворовой территории. В ноябре 2020 года мы получили определение об отмене судебного приказа», - рассказала Наталья Дмитриевна.

Вновь наступил период тишины. В суд Расчетно-деловой центр так и не подал. Но с июля 2021 год супруги, которые имеют звание ветеранов труда, перестали получать компенсацию за жилищно-коммунальные услуги.

«Я позвонила в социальную службу, чтобы понять, что происходит. Мне объяснили, что Расчетно-деловой центр подал информацию, что у нас есть задолженность. Как мне объяснили, свои отношения с центром по поводу задолженности я должна как-то самостоятельно урегулировать. А как урегулировать, если центр не идет в суд?»

- заметила моя собеседница.

Наталья Дмитриевна решила, что единственный выход — самой подать исковое заявление. Она решила сходить на консультацию в государственную юридическую службу, оказывающую бесплатную помощь пенсионерам. Правда, этот визит обернулся для Натальи Дмитриевны шоком. Она, к сожалению, не знает фамилию сотрудницы, которая не представилась и была без бейджика, но уверена, что подобная бесплатная помощь вряд ли нужна гражданам. «Мне сказали, что все проблемы мне нужно было решать в 2017 году. Я объясняла, что буквально протоптала тропинку в управляющую компанию, объясняя, что мне незаконно начисляют плату. Сотрудница службы мне пыталась доказать, что у меня нет долга по статье благоустройство, и я должна все оплатить. Я очень расстроилась, тем более что сотрудница еще и сказала с нескрываемой претензией, что им тут приходится всякую ерунду разгребать. Я ушла со слезами на глазах», - пожаловалась пенсионерка.

Было очевидно, что в Расчетно-деловом центре пошли на обычную в подобных случаях хитрость: за счет средств, которые граждане перечисляли за жилищные услуги, гасился долг за благоустройство придомовой территории.

Полгода пенсионеры не получали компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. Наталья Дмитриевна уже совсем собралась подавать иск в суд, как неожиданно в конце 2021 года социальная служба вернула всю сумму положенной компенсации за ЖКХ. Дело в том, что с 1 января 2022 года вступили в силу изменения законодательства, согласно которым приостановить выплату компенсации за ЖКХ можно только на основании судебного решения. В спорных ситуация управляющие компании потеряли важный рычаг давления на граждан в виде приостановки им компенсаций за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Не секрет, что многие граждане, не обладающие необходимыми юридическими знаниями, не решались обращаться в суд, если сталкивались с незначительными спорными начислениями. Многим легче было заплатить спорную сумму и вернуть компенсацию за ЖКУ, чем ввязываться в судебный процесс. Теперь свою правоту управляющим компаниям придется доказывать в суде.

В конце декабря 2021 года пенсионерам вновь пришел судебный приказ о взыскании задолженности по оплате за жилищные услуги. На этот раз, в отличие от первого заявления, ООО «Расчетно-деловой центр» указал сумму долга в размере 3369, 76 рубля за совершенно другой период – с 1 октября 2017 года по 31 октября 2017 года.

«Мы опять направили в суд свои пояснения. 21 января 2022 года из мирового суда пришло определение об отмене судебного приказа. Я боюсь, что все это будет продолжаться до бесконечности. Нам будут приписывать различные периоды, за которые мы якобы задолжали, пытаясь заставить заплатить за то, за что мы платить, как мне кажется, не должны»,

- продолжила Наталья Дмитриевна.

Она предположила, что ООО «Расчетно-деловой центр» давно бы подало иск в суд, если бы там были уверены в своей правоте. «Нас просто измором хотят взять и заставить заплатить», - считает пенсионерка. Она решила пойти, что называется, на принцип и оплатить долг, только если будет вынесено судебное решение. В противном случае, убеждена женщина, мы никогда не научим управляющие компании добросовестно относиться к своим обязанностям.

За комментариями я обратилась к руководителю госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору РК Александру Темнышеву. Он рассказал, что в практике госкомитета подобные случаи были. После разъяснений специалистов госкомитета, спорные ситуации удавалось решить без привлечения судебных инстанций.

Как объяснил Темнышев, ответ на вопрос, кто должен оплачивать дополнительные работы, которые проводятся в рамках программы «Комфортная городская среда», следует искать в протоколе общего собрания собственников. Именно на общем собрании принимается решение, оплачивают ли работы собственники жилья или наниматели. Если на общем собрании принято решение, что именно собственники жилья финансово участвуют в программе благоустройства, то граждане, проживающие на условии соцнайма, освобождены от дополнительных платежей. За квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, средства должна перечислять администрация Петрозаводска.

Александр Темнышев сказал, что конкретные выводы по ситуации, в которой оказалась семья пенсионеров из микрорайона Древлянка, можно будет сделать после их обращения в госкомитет и изучения документов.