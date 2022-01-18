Министр соцзащиты Карелии рассказала о новых социальных выплатах

Текст и фото: Антонина Кябелева

В 2022 году в Карелии существенно меняются как правила предоставления мер социальной поддержки, так и их размер. Кроме этого, с 1 января 2022 года в республике стартуют новые направления социальной помощи гражданам. Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова подробно рассказала о нововведениях, связанных с пособиями, выплатами и компенсациями, установленными республиканским и федеральным законодательством.

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения сразу в несколько федеральных законов, связанных с социальной защитой населения. С этого года региональная социальная доплата пенсионерам, чья пенсия недотягивает до прожиточного минимума, будет назначаться в беззаявительном порядке. Это означает, что гражданам больше не придется обращаться в органы соцзащиты, чтобы получить положенную по закону доплату.

С нового года информацию о задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги органы социальной защиты будут получать не от организаций, их предоставляющих, а по единому каналу – из государственной-информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Все организации, предоставляющие ЖКУ, обязаны зарегистрироваться в ГИС ЖКХ и направлять туда сведения.

Ольга Соколова напомнила, что льготы, связанные с жилищно-коммунальными услугами, предоставляются в том случае, если гражданин не имеет задолженности. Еще недавно достаточно было иметь задолженность по оплате за жилищно-коммунальные в течение двух месяцев, чтобы лишиться социальной поддержки.

С 2022 года приостановить выплату компенсаций за ЖКУ можно будет только при наличии просроченной задолженности не более, чем за три года, и судебного решения, подтверждающего факт долга.

С 1 января 2022 года вступили в силу четыре республиканских закона, которые вносят серьезные коррективы в систему социальной защиты населения Карелии. Прежде всего речь идет о детях-сиротах, которые достигли 23-летнего возраста, но так и не дождались от государства положенной им по закону квартиры. В Карелии в очереди за получением жилья находятся 993 человек, из которых 169 сирот перешагнули 23-летний рубеж.

Теперь сироты, достигшие 23-летнего возраста, могут вместо квартиры получить единовременную денежную выплату. Ее размер определяется по следующей формуле: 18 квадратных метров умножается на среднюю стоимость квадратного метра, установленного в регионе. Стоимость квадратного метра устанавливается ежеквартально минстроем России. Для Карелии в первом квартале 2022 года она определена на уровне 61,887 тысячи рублей.

Нетрудно подсчитать, что в первом квартале 2021 года размер выплаты для детей-сирот составит около 1 миллиона 114 тысяч рублей.

«В соответствии с законом, гражданин может обратиться до 1 июля каждого года в министерство социальной защиты с заявлением о предоставлении такой выплаты. Гражданину будет выдаваться свидетельство о праве на такую выплату, то есть фактически сертификат. И человек может в течении пяти месяцев осуществлять подбор жилья для улучшения своих жилищных условий», - объяснила министр.

Выплата может быть направлена как непосредственно на приобретение жилья, так и на оплату первоначального взноса по ипотеке или процентов по взятому кредиту.

«Предполагается, что в результате человек должен стать собственником жилого помещения, которое будет отвечать санитарно-гигиеническим требованиям к жилому помещению»,

- сказала Соколова.

Она отметила, что будет запрещено приобретать аварийное жилье или квартиры, признанные непригодными для проживания. Степень благоустроенности приобретаемого жилья будет зависеть от конкретного населенного пункта. В Петрозаводске и других городах и поселках Карелии, где существуют все «блага цивилизации», на предоставленную выплату можно будет приобрести только благоустроенную квартиру. В деревнях и поселках, где нет, к примеру, центрального отопления или централизованного водоснабжения, разрешат купить «полублаг».

Ольга Соколова рассказала, что в министерство поступило первое заявление от петрозаводчанки, которая имеет ребенка и, помимо выплаты на улучшение жилищных условий, рассчитывает еще на материнский капитал.

На данные цели в бюджете 2022 года предусмотрено 40 миллионов рублей. Но если желающих будет больше, то, отметила Соколова, будут внесены изменения в бюджет, чтобы добавить средства на единовременные выплаты детям-сиротам. По ее словам, республиканская власть в любом случае выполнит свои обязательства.

Детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся в социальных центрах, с января 2022 года будут ежемесячно выплачивать так называемые «карманные деньги» в размере 1 тысячи рублей. «Логика здесь понятна. В любой семье возникает период, когда мы учим своих детей обращаться с деньгами», - заметила Соколова. Никакого отчета по использованию этих денег детям не нужно будет предоставлять.

С 2022 года на помощь могут рассчитывать граждане, которые ввязались в строительство собственного дома. Речь идет о выплатах на приобретение строительных материалов. Право на эти выплаты имеют граждане, которые приступили к индивидуальному жилищному строительству с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года, подав при этом официальное уведомление о начале строительства. Также материальную помощь смогут получить те, кто зарегистрировал право собственности на объект индивидуального жилищного строительства с 1 сентября по 31 декабря 2021 года.

«Это единовременная выплата, и объем ее составляет 50 и 100 тысяч рублей для разных категорий семей. В случае, если семья воспитывает трех и более детей в возрасте до 18 лет, либо дети старше возраста 18 лет, но до периода 23 лет обучаются в образовательной организации, научном отделении, в этом случае семья рассматривается как многодетная, и, соответственно, размер выплаты будет составлять 100 тысяч рублей единоразово»,

- объяснила Ольга Соколова.

Еще одним условием получения финансовой поддержки от государства является площадь возводимого дома, которая не должна быть меньше 70 квадратных метров.

Для получения денег граждане должны обратиться в центры социальной работы по месту жительства с соответствующим заявлением. На данные выплаты в бюджете 2022 года предусмотрено 40 миллионов рублей. «Расчеты сделаны, исходя из количества подаваемых уведомлений о начале строительства», - пояснила Соколова. Она отметила, что если заявок будет больше, то дополнительно будут выделены средства на реализацию закона.

«В данном случае не будет анализироваться совокупный доход семьи. Эта выплата будет предоставляться без учета среднедушевого дохода семьи, который, в нашей практике особенно, является одним из критериев предоставления той или иной меры социальной поддержки»,

- добавила министр.

Повезло и сельским педагогам. Они и раньше имели право на компенсацию за жилье и коммунальные услуги в полном объеме, но занимались этим вопросом органы местного самоуправления. Ежемесячно педагогам приходилось предоставлять директору школы квитанции по оплате ЖКУ, чтобы получить компенсацию. С 2022 года эти полномочия вернулись на республиканский уровень.

По информации Соколовой, передача полномочий от муниципального на республиканский уровень облегчит жизнь 1900 сельским учителям, которым не нужно будет ежемесячно ходить к руководителю с квитанциями. Правда, до 31 марта 2022 года педагоги должны будут подать заявление в центр социальной работы о назначении компенсации за ЖКУ. Соколова обещает, что в центр с заявлением придется обращаться только один раз.

В 2022 году в Карелии материально поддержат граждан, которые решились газифицировать индивидуальные жилые дома.

В этом году граждане смогут компенсировать до 80 процентов затрат, связанных с газификацией. При наличии фасадного газового крана на земельном участке сумма компенсации не должна превысить 96 тысяч рублей. Если же работы по подведению природного газа необходимо проводить на земельном участке, то предельная сумма компенсации составит 121,6 тысячи рублей.

Для получения компенсации следует обратиться в центры социальной работы. «Выплаты будут проводиться, если договор о подключении к сетям газораспределения будет заключен начиная с 1 января 2022 года», - отметила министр. В течение 15 рабочих дней после завершения работ гражданин должен будет представить соответствующий акт, на основании которого будут перечислены деньги.

Данная мера социальной поддержки будет предоставляться только малообеспеченным гражданам, то есть семьям, где среднедушевой доход не будет превышать размер прожиточного минимума.

«Анализ доходов будет проходить за последние три месяца, предшествующие дате подачи заявления»,

- отметила еще один нюанс Ольга Соколова.

Напомним, прожиточный минимум в Карелии кроме северных территорий установлен на 2022 год для трудоспособного населения - 16 299 рублей, для пенсионеров – 12 860 рублей, для детей – 14 504 рубля.

В программе смогут участвовать граждане, проживающие на территориях, где осуществляется газификация. Это Петрозаводск, Олонец, деревни Верховье, Мегрега, Вилга, Большое Вороново, поселки Новая Вилга, Мелиоративный, Шуя, Спасская Губа, Березовка, станция Шуйская, села Янишполе и Кончезеро.

С нового года в Карелии были проиндексированы социальные выплаты. Правда, всего на 4 процента. Ольга Соколова объяснила, что, в соответствии с федеральным законодательством, индексация происходит на прогнозируемый уровень инфляции. На 2022 год коэффициент для индексации установлен на уровне 4 процентов.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Карелии, труженикам тыла в 2022 году составит 778 рублей, выплата реабилитированным лицам равняется 834 рублям в месяц, ежегодная денежная выплата почетным донорам России составит 15 713,84 рубля, а компенсация при возникновении поствакцинальных осложнений достигла 1 427,15 рубля ежемесячно.

Немного изменились и другие выплаты: ежемесячное пособие на ребенка в зависимости от районного коэффициента варьируется от 206,94 до 251,93 рубля, для малообеспеченных семей с детьми – от 264,44 до 321,93 рубля, ежемесячное пособие на ребенка из многодетной семьи, которое также зависит от районного коэффициента, составит от 1 277,45 до 1 555,16 рубля, а для малообеспеченных семей от 1334,09 до 1624,11 рубля, ежемесячное пособие на детей одиноких матерей или ребенка, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, составит от 275,92 рубля при районном коэффициенте в 15% до 335,90 рубля с районным коэффициентом в 40%, в малообеспеченных семьях данное пособие установлено соответственно от 333,42 до 405,90 рубля в месяц.

Напомним, официальный уровень инфляции в 2021 году составил 8,39 процента. Другими словами, увеличение пособий на 4 процента не позволит сохранить прежний уровень социальной поддержки россиян.