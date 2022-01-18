Дети в 4-х петрозаводских школах уйдут на летние каникулы досрочно

Большинство классов в школах №№ 25, 20, 14 и 9 будут по субботам учиться, чтобы в мае уйти на каникулы. Это связано с предстоящим капитальным ремонтом зданий, сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Для выпускников учебный процесс будет организован в других школах - ближайших.

Напомним, на ремонт школ Карелия получит порядка полутора миллиардов рублей. На эти деньги в том числе приведут в порядок и четыре вышеуказанных учебных заведения. Но здания придется освободить.

Проектно-сметная документация уже разработана и прошла государственную экспертизу. Ремонтные работы разделены на два этапа. Этим летом будут ремонтировать фасады, системы отопления. Внутренние ремонты пройдут в рамках второго этапа, летом 2023 года.