Дети в 4-х петрозаводских школах уйдут на летние каникулы досрочно
Большинство классов в школах №№ 25, 20, 14 и 9 будут по субботам учиться, чтобы в мае уйти на каникулы. Это связано с предстоящим капитальным ремонтом зданий, сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.
Для выпускников учебный процесс будет организован в других школах - ближайших.
Напомним, на ремонт школ Карелия получит порядка полутора миллиардов рублей. На эти деньги в том числе приведут в порядок и четыре вышеуказанных учебных заведения. Но здания придется освободить.
Проектно-сметная документация уже разработана и прошла государственную экспертизу. Ремонтные работы разделены на два этапа. Этим летом будут ремонтировать фасады, системы отопления. Внутренние ремонты пройдут в рамках второго этапа, летом 2023 года.
- Сейчас во всех классах этих четырех школ проходят родительские собрания и индивидуальные беседы. По признанию директоров, родители с воодушевлением восприняли новость о предстоящем ремонте, понимают, что некоторое время придется потерпеть неудобства, - сообщил Любарский. // Фото: wikimedia.org