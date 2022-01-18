18 января 2022, 19:03
Автовокзал Петрозаводска снова отменил рейсы по техническим причинам
Автобус на днях не поедет из карельской столицы в Пудож и обратно
Автобус № 525 в среду, 19 января, не поедет в Пудож из Петрозаводска. Автовокзал объяснил отмену рейса техническими причинами.
Речь идет о поездке, которая была запланирована на 22:00. Также не состоится рейс из Пудожа в Петрозаводск. Автобус должен был отправиться в четверг, 20 января, в 14:00.
Автовокзал принес извинения пассажирам, но в чем именно заключаются «технические причины», из-за которых отменили автобусы, не уточнил.
Напомним, на днях рейсы по тому же маршруту уже отменяли на тех же основаниях. // Фото: Pixabay.com