Автовокзал Петрозаводска снова отменил рейсы по техническим причинам

Автобус № 525 в среду, 19 января, не поедет в Пудож из Петрозаводска. Автовокзал объяснил отмену рейса техническими причинами.

Речь идет о поездке, которая была запланирована на 22:00. Также не состоится рейс из Пудожа в Петрозаводск. Автобус должен был отправиться в четверг, 20 января, в 14:00.

Автовокзал принес извинения пассажирам, но в чем именно заключаются «технические причины», из-за которых отменили автобусы, не уточнил.

Напомним, на днях рейсы по тому же маршруту уже отменяли на тех же основаниях. // Фото: Pixabay.com