С 10 улиц Петрозаводска в ночь на 19 января вывезут снег

В ночь на среду, 19 января, планируется убрать снег еще с 10 улиц Петрозаводска. Специализированная техника появится на Перевалке, Кукковке, на Древлянке и территории Октябрьского района, сообщили в мэрии.

Снег будут вывозить с набережной Варкауса, Октябрьского проспекта, улиц Олонецкой, Чапаева, Ленинградской, Парфенова, Древлянка, Генерала Фролова и с пересечения Карельского и Комсомольского проспектов.

В прошедшую ночь в Петрозаводске с улиц убрали порядка двух тысяч тонн снега.