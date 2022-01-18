18 января 2022, 18:24
С 10 улиц Петрозаводска в ночь на 19 января вывезут снег
Спецтехника будет работать в Октябрьском районе, на Перевалке, Древлянке и Кукковке
В ночь на среду, 19 января, планируется убрать снег еще с 10 улиц Петрозаводска. Специализированная техника появится на Перевалке, Кукковке, на Древлянке и территории Октябрьского района, сообщили в мэрии.
Снег будут вывозить с набережной Варкауса, Октябрьского проспекта, улиц Олонецкой, Чапаева, Ленинградской, Парфенова, Древлянка, Генерала Фролова и с пересечения Карельского и Комсомольского проспектов.
В прошедшую ночь в Петрозаводске с улиц убрали порядка двух тысяч тонн снега.
- Возможности полигона практически себя исчерпали. Сейчас ищем площадки, где с учетом требований природоохранного законодательства можно разместить такой объем снежных масс, – заявил мэр карельской столицы Владимир Любарский. // Фото: источник