Автовокзал по техническим причинам отменил несколько рейсов

Ночной автобус не поедет сегодня в Пудож, а дневной завтра в Петрозаводск. Городской автовокзал объяснил отмену нескольких автобусов техническими причинами и извинился перед пассажирами за неудобства.

15 января в 22:00 пассажиры не смогут уехать из карельской столицы в Пудож на автобусе №525. В воскресенье отменен рейс №525 в 14:00 из Пудожа в Петрозаводск. (фото pixabay.com, naeimasgary)