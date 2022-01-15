Бильярд спасает от деменции

Во время холодов Карелии людям пожилого возраста приходится подолгу сидеть взаперти, что пагубно сказывается на здоровье. И не только на физическом здоровье, но и на ментальном.

ТК «Ника плюс» предлагает удобный вариант досуга, сохраняющего мобильность стариков и разгоняющего кровь по сосудам мозга. Таким видом спорта является старый проверенный бильярд. (Видео)