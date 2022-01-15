15 января 2022, 14:19
Автомобилистов попросили не парковаться сегодня вечером на Свердлова
Снегоуборочная техника будет работать в районе первой поликлиники
Движение в центре столицы Карелии перекроют на несколько часов. Вечером 15 января техника ООО «ТехРент» будет чистить улицу в районе поликлиники №1 на улице Свердлова.
Автомобилистов также просят убрать припаркованные машины, чтобы не мешать грейдеру.
Начать уборку проезжей части планируют с 20 часов вечера. В мэрии уточнили, что проезд по Свердлова между улицами Дзержинского и Кирова будет полностью закрыт. (фото пресс-центр администрации города)