Автомобилистов попросили не парковаться сегодня вечером на Свердлова

Движение в центре столицы Карелии перекроют на несколько часов. Вечером 15 января техника ООО «ТехРент» будет чистить улицу в районе поликлиники №1 на улице Свердлова.

Автомобилистов также просят убрать припаркованные машины, чтобы не мешать грейдеру.

Начать уборку проезжей части планируют с 20 часов вечера. В мэрии уточнили, что проезд по Свердлова между улицами Дзержинского и Кирова будет полностью закрыт. (фото пресс-центр администрации города)