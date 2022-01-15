Отличники катаются на коньках и знакомятся на льду

На хоккейном корте, построенном в центре Ляскеля в рамках федерального проекта несколько лет назад, в этом году — лед, в отличие от прошлого года. Местные жители взяли инициативу в свои руки и залили каток.

У жителей поселка это место отдыха пользуется огромной популярностью. Юная Кристина Капитан с друзьями провела на катке зимние каникулы и теперь с удовольствием отдыхает здесь от школьной учебы каждый вечер.

Румяные лица, бодрящий морозец и радость общения — зимние забавы всегда любили в народе. Жаль только, что общее дело решилось силами и средствами волонтеров.