Петрозаводск попал в топ направлений для отдыха следующим летом

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг популярных направлений по данным раннего бронирования на лето 2022 года. В числе лидеров оказался Петрозаводск.

Туристы поедут в карельскую столицу следующим летом, в среднем, на три ночи. Сутки проживания обойдутся путешественникам в 4200 рублей.

Помимо Петрозаводска в десятку лидеров вошли Севастополь, Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Казань и другие города.

Специалисты отмечают, что спрос на бронирование жилья на лето в этом январе вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Фото pixabay.com/Couleur