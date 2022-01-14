Назван срок запуска «зеленой волны» на новой магистрали Петрозаводска

Сложная дорожная обстановка, сложившаяся на реконструированной улице Куйбышева и на новой улице Иссерсона в Петрозаводске, продолжает вызывать нарекания горожан. Власти пытаются найти решение проблемы, сообщил глава карельской столицы Владимир Любарский.

По словам градоначальника, уже через две недели на новой магистрали появится первая в городе «зеленая волна». Пять светофорных объектов заработают как один комплекс, что должно избавить автомобилистов от частых остановок и задержек в пути.

Все светофоры уже снабжены дополнительным оборудованием, также приобретено и тестируется специализированное программное обеспечение. В период пусконаладочных работ светофоры на улице Иссерсона могут быть временно переведены в ожидающий режим. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com