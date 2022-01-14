Шесть организаций приступят к вывозу снега из Петрозаводска

В мэрии Петрозаводска прошло внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Члены комиссии поддержали решение выделить дополнительные деньги на вывоз снега из города, сообщает пресс-служба мэрии.

Приступить к этой работе готовы шесть предприятий: ООО «Кондопожское ДРСУ», ООО «ТТК Недра», ООО «РБК», ИП Александров Дмитрий Александрович, ИП Шириян Анжела Артуровна, ИП Сударченова Маргарита Алексеевна. Эти компании могут в течение ближайшего месяца направить на вывозку снега 8-10 звеньев техники и людей. К работе они приступят в начале следующей недели.

С улиц карельской столицы планируют дополнительно вывезти 60 тысяч тонн снега. С начала зимы из города уже вывезли 35 тысяч тонн - это втрое больше, чем за тот же период предыдущей зимы. Фото «ДТП Петрозаводска и Карелии»