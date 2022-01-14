14 января 2022, 17:50
Автомобили мешают устранить повреждение на сетях в Петрозаводске
В ЕДДС просят горожан связаться с владельцами транспортных средств, припаркованных на улице Мерецкова
В Петрозаводске коммунальщики проводят работы по ликвидации повреждения на сетях на улице Мерецкова. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерсая служба.
Проведению работ мешают два автомобиля, припаркованные между домами №18 и №20.
В ЕДДС просят горожан, знакомых с владельцами этих транспортных средств, связаться с ними и попросить перепарковать машины. Фото источника