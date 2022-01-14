14 января 2022, 17:20
Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на дорогах
В субботу в карельской столице пройдет рейд «Контроль трезвости»
В субботу, 15 января, в Петрозаводске пройдет очередной рейд «Контроль трезвости». Сотрудники ГИБДД проведут массовую проверку водителей и будут выявлять нетрезвых автомобилистов, сообщает пресс-служба ведомства.
В Госавтоинспекции попросили водителей карельской столицы с пониманием отнестись к кратковременной остановке.
О фактах управления транспортными средствами пьяными водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото источника