Ремонт в корпусах детсада в Кондопоге закончат к 1 февраля

С 1 февраля откроются после ремонта три корпуса детского сада № 20 в Кондопоге. В обновленные здания детей переведут из старых, сообщили в Минобразования Карелии.

Сейчас в трех корпусах еще идут работы, но к указанной дате их завершат. Кроме того, откроются четыре новые группы в корпусах №5 и №14.

На ремонт садика в прошлом году из республиканского бюджета выделили 30 миллионов рублей. На эти деньги заменили окна и двери, привели в порядок помещения групп, отремонтировали фасады, санузлы и другие помещения, заменили трубопровод.

С 1 января этого года в кондопожском детском саду стало на две группы меньше. Такое решение приняла районная администрация из-за снижения посещаемости садика.

Детей из этих двух групп перевели в корпуса, где есть свободные места соответствующего возраста. Воспитатели тоже перешли работать в другие корпуса. // Фото: источник