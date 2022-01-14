Бесплатный автобус будет возить льготников в поликлинику на Кукковке

Имеющие льготы жители микрорайона Кукковка продолжат пользоваться бесплатным автобусом. Он возит пациентов в поликлинику № 4, напомнили в пресс-службе Петросовета.

Поскольку сейчас взрослые жители микрорайона прикреплены именно к этой поликлинике, на прием к специалистам они должны ездить на Ключевую. Это неудобно, вопрос для больных льготных категорий решали с помощью социального автобуса.

Это ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР, России, социалистического труда, инвалиды 1 и 2 групп, сопровождающие их лиц, пенсионеры.

Жители неоднократно обращались к местным депутатам с просьбами сохранить автобус, вопрос удалось решить. Социальный маршрут с 10 января работает по прежнему расписанию. В следующем году в микрорайоне должны начать строить свою взрослую поликлинику. // Фото: источник