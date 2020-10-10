Уникальный внедорожник собрал умелец из Карелии

Карельский мастер создал оригинальный автомобиль, прозванный пользователями сети ГАЗ-69А «Халк», сообщает портал Сar.ru

Хотя, если внимательно присмотреться к внешности запечатлённого на фото автомобиля, то общих с советским внедорожником черт не так уж много.

С привычным советским авто у монстра из Олонца мало общего, да и построен он на раме УАЗ «Патриот», тогда как кузов позаимствован у Opel Frontera.

В целом «Халк», несомненно, получился интересным, брутальным и оригинальным. В экстерьере радуют массивные крылья, многочисленные «внедорожные навороты», к примеру, кенгурятник или задний держатель запасного колеса, большие дополнительные фары над лобовым стеклом, плоские рубленные линии кузова.

Интересным можно назвать решение сделать заднюю часть крыши съёмной. Оснащён ГАЗ-69 «Халк» бензиновым агрегатом рабочим объёмом 2,4 л, генерирующим 125 «лошадей».

Машинка 69 года, стояла гнила в одном из местных совхозов. Мимо нее проезжал каждый день, стало жалко-пропадет!

Договорился с директором по цене и выкупил. Захотелось переделать ее. Купил двигатель с24не(125 кобыл), мосты, КПП И РК от Фронтеры, раму Патриота(всю переделал) и долгими днями начал все это дело сбивать в кучу. Расширили колею, лифт кузова 70мм. Машинка еще не закончена но уже передвигается своим ходом. Установил ГУР от Паджеро, торпеду от Фроси, сидения от БМВ Е-36, ну очень удобные, эл. стеклоподъемники, все стекла сделаны на заказ. Двери, а точнее только рамки и внутренности от 5-ти дверной фронтеры. Огромный сдвижной люк, панорамное стекло в крыше, съемная пластиковая крыша. Ну и еще много всяких примочек. В дальнейшем будет установлена путняя музыка, навигация, видео, рэлинги, кенгур, калитка с запаской, лестница, экспедиционный багажник, пороги, люстра, итд. Да и колесики заменим на 35, эти моловаты. Возможно на задний мост установим спарку, должно быть прикольно.

Вот как то так! Работы продолжаются, на днях скину фотки салона, который тоже слегка тюнингуется. На данный момент машинка уже продана,

– вот как автор рассказывает об истории превращения авто в героя рунета.

Предлагаем посмотреть фото и видо о создании самодельного автомобиля.