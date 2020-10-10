Ближайшая неделя в Карелии будет пасмурной и дождливой

Дождливая и пасмурная погода в ближайшую неделю ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Пскове, Липецке и Смоленске. Об этом ТАСС сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«В предстоящие выходные и на следующей неделе, до субботы, будут дожди в Москве. Не каждый день, но будет преобладать влияние Атлантики. Санкт-Петербург, Калининградская область, Псков, Липецк, Смоленск – здесь тоже будет влияние циклонической циркуляции»,

– сообщил он.

По словам Варакина, жителей данных регионов не будет радовать солнце, погода будет облачной.

Судя по информациии Карельского гидрометцентра дождливая погода будет и в Карелии.

В воскресенье, 11 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер ночью прогнозируется южный, юго-западный, днем – южный, юго-восточный, умеренный. Температура ночью – от +4 до +7, днем – от +10 до +12 градусов. Давление будет 765 мм.рт.ст. В целом по Карелии будет пасмурно. Ожидаются дожди. Ветер ночью прогнозируется южный, юго-западный, днем – южный, юго-восточный, умеренный. Температура ночью – от +4 до +7, днем – от +9 до +14 градусов.

В понедельник, 12 октября, в Петрозаводске пасмурная погода. Пройдут дожди. Ветер ночью прогнозируется южный, юго-восточный, днем – южный, юго-западный, умеренный. Температура ночью – от +7 до +9, днем – от +10 до +12 градусов. Давление будет 759 мм.рт.ст.. В целом по Карелии будет пасмурно. Ожидаются дожди. Ветер ночью прогнозируется южный, юго-западный, днем – южный, юго-восточный, умеренный. Температура ночью – от +4 до +9, днем – от +9 до +13 градусов.

Во вторник, 13 октября, в Петрозаводске пасмурная погода. Пройдут дожди. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый. Температура ночью – от +5 до +7, днем – от +10 до +11 градусов. Давление будет 761 мм.рт.ст. В целом по Карелии будет пасмурно. Ожидаются дожди. Ветер ночью прогнозируется южный, юго-западный, днем – южный, юго-восточный, умеренный. Температура ночью – от +2 до +7, днем – от +7 до +12 градусов.

В последующие дни по информации Гидрометцентра России прогноз погоды в карельской столице будет выглядеть следующим образом:

Добавим, что в целом по Карелии в ближайшие пять суток температура воздуха будет немного выше средних многолетних значений.

О погоде в Карелии в октябре 2020 года читайте здесь, о том, что нас ждет поздней осенью и зимой, здесь.