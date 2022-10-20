Уникальные инструменты прозвучат на концерте в Карельской филармонии

Как всегда, на фестивальный концерт приедут два звездных исполнителя: Сергей Полтавский – альт и виоль д’амур, и Аркадий Резник - барочная, романтическая и классическая гитара. В исполнении дуэта виртуозов прозвучат как произведения композиторов эпохи барокко - де Мурсия, Маре, Джулиани, Паганини, великих сочинителей 20-го века – Ибера, Пьяццоллы, так и наших современников – Львовича, Беллафронте.

Сергей Полтавский и Аркадий Резник – яркие и востребованные солисты, музыканты нового поколения. Альтист Сергей Полтавский хорошо знаком карельской публике по своим выступлениям и на сцене Большого зала филармонии, и в составе струнного квартета на фестивале «Рускеала Симфони». Круг его интересов очень широк: от барочной музыки на виоле д’амуре до музыки наших современников.

По словам самого Сергея, его увлечение и классической и современной музыкой происходило постепенно. В какой-то момент стандартный репертуар альта показался довольно узким, и поиски нового привели артиста и к барочной виоль д’амур и к электронике.

Для большинства любителей музыки виоль д‘амур все еще остается экзотикой. Поэтому не лишним будет чуть подробнее рассказать об этом инструменте. Размером виоль д‘амур примерно, как альт, хотя струн у него гораздо больше – 14 (у альта – 4 струны). Знатоки говорят, что струны можно натянуть любые, но, если играть старинную музыку, то лучше, конечно, жильные. И тогда виоль д‘амур начнет очаровывать слушателя своим необычным, не похожим ни на что тембром.

Гитарист Аркадий Резник впервые посетит Петрозаводск. Блестящее образование – и российская, и европейская школы, высокая исполнительская культура и интеллект, прекрасная техника и невероятная работоспособность сформировали Аркадия как музыканта, широта репертуара которого простирается от старинных сочинений до джазовых программ.

В свое время Аркадий Резник исполнил большинство сочинений для гитары и струнного квартета, на что в России мало кто отважился. Всегда горячо принимаются его концерты-презентации романтической гитары – инструмента, на котором играли музыканты первой половины XIX века. Петрозаводской публике также посчастливится услышать мягкий тембр этого инструмента. В творческом багаже Аркадия и программа «Маленькие джазовые истории», в которой звучат пьесы Монка, Козлова, Гершвина, Хьюзена, и шедевры мировой музыкальной классики различных стилей и эпох в концерте «От Вивальди до Маккартни».

И еще. Аркадий считает себя счастливым человеком, потому что музыка – любовь всей его жизни и одновременно его любимая работа.

Если у кого-то вызвало вопрос слово «фолия» в названии концерта, то здесь все просто: фолия – это карнавальный «потешный» танец.

Купить билеты можно здесь.

На правах рекламы. БУ "Карельская госфилармония", ИНН 1001040248