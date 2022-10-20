Увидел свет графический роман о карельском восстании 1921-1922 годов

Текст и фото: Хельга Белянцева

Графический роман «Эхо над ягелем» карельского художника и поэта Владимира Лукконена был представлен публике 18 октября в помещении некоммерческого фонда «Новое образование» в Петрозаводске. Презентация должна была состояться раньше, 12 октября, в Национальном музее, однако ее отменили «по техническим причинам».

Отдельные главы и иллюстрации романа можно было увидеть в Национальном музее Карелии прошлой зимой, на экспозиции «IZÄNDÄ. Карельское восстание 1921-1922 годов». С проведением этой выставки был связан скандал — один из посетителей написал донос в прокуратуру, обвинив сотрудников музея в «сочувствии к сепаратистам».

Владимир Лукконен посвятил свое произведение восстанию северных карелов, произошедшему в 1921-1922 годах, во время Гражданской войны. Автор подписал роман псевдонимом Васко Луукконен — так звали его деда, который принимал участие в этом восстании. Двум главным героям повествования он дал имена своих деда и бабушки — Васко и Тоарие. Они жили в Северной Карелии и занимались оленеводством, как и многие поколения их предков.

Когда произошла революция и началась продразверстка, перед северными карелами встал выбор — смириться и погибнуть от голода или бороться. Они выбрали борьбу и проиграли — восстание было жестоко подавлено, сотни людей были убиты, жители десятков деревень целыми семьями ушли в Финляндию. Кто-то впоследствии вернулся и попал в жернова репрессивной машины советской власти…

Карельское восстание не было уникальным — в те годы бунты против продразверстки вспыхивали по всей стране. Однако последствия восстания северных карелов были особенно трагическими. «Это был исход и забвение, повлекшие за собой утрату традиций, родного языка, нивелирование культуры», — пишет Владимир Лукконен в предисловии к своей книге. Там же он приводит слова академика Д. С. Лихачева: «Ощущать себя наследником прошлого значит осознавать свою ответственность перед будущим…, никакие жертвы и разрушения во имя «прекрасного будущего» недействительны и аморальны».

Автор адресует издание в первую очередь молодежи, поэтому и выбрал форму графического романа, где стихотворный текст дополняет иллюстрации, а иллюстрации, в свою очередь, дополняют текст. Также книга снабжена историческими справками и ссылками на источники.