О трагедии северных карелов рассказывает выставка в Национальном музее

Текст и фото: Хельга Белянцева

Выставка «IZÄNDÄ. Карельское восстание 1921-1922 годов», начала работу в Национальном музее Республики Карелия 21 декабря. Экспозиция посвящена последнему этапу Гражданской войны на территории нашего края. За основу организаторы выставки взяли графический роман карельского художника Владимира Лукконена «Эхо над ягелем».

Куратор выставки Софья Никитина рассказала, что Карельское восстание 1921-1922 годов – это уникальная страница истории, о которой мало кто знает. Задачей сотрудников музея было сделать эту тему более доступной. Не случайно выставке дали название «Izändä» («изяндя») – так карелы называли главу семейства, старшего мужчину, на котором лежала ответственность за жизнь и будущее своего рода. Жителями северо-карельских волостей, которые в то время брали в руки оружие, руководило простое желание жить и прокормить свои семьи.

"Выставка посвящена событию, которое очень долго было под спудом секрета, – сказал на открытии директор Национального музея Михаил Гольденберг. – Когда-то карельский поэт Яакко Ругоев пытался заниматься вместе с Ортьё Степановым этим сюжетом – не дали. Но есть его стихи: «…Пришла на нерестилища беда. Пришла на нерестилища орда…». Это двустишие – как образ этой выставки".

– Северные карелы – это люди с особым менталитетом, люди-труженики, потомки сказителей. Люди особого склада ума. Когда в их дома пришли продотряды и начали отбирать все, что было добыто с большим трудом, они взяли в руки оружие. Не случайно у куратора выставки Софьи Никитиной появилась мысль зацепиться за понятие «izändä». Потом еще пришла идея подключить Владимира Лукконена с его удивительным графическим романом, который нас просто потряс.

Мы сегодня хотим сказать, что в гражданской войне победителей не бывает, проиграют все, – продолжает Михаил Гольденберг. – Гражданская война – это самое большое несчастье, которое может поразить народ. Наши музейные фонды заточены на показ триумфального шествия советской власти, поэтому в них было очень много «чисток». И сегодня попытаться объективно подать эту трагедию сложно. Эта тема меня волнует, потому что мы всегда на грани гражданской войны, мы очень легко делимся на «наш-не наш», на «свой-чужой», на «друг и враг». Мы не очень хорошо слышим друг друга. Поэтому эта выставка актуальна сегодня.

Результатом Карельского восстания и последовавших событий стало, в том числе, и вымирание десятков деревень на севере Карелии. Тысячи жителей ушли в Финляндию, когда восстание было подавлено, тысячи были репрессированы. В Калевальском (Ухтинском) районе до войны было 75 населенных пунктов, сейчас нет и десяти.

В оформлении выставки использованы арт-объекты – деревья, украшенные родовыми знаками – символами рода, которые бытовали в разных деревнях. Это то, что обозначало владение, собственничество. Их могли использовать в качестве подписи жители этих деревень при совершении сделок. Теперь эти знаки символизируют исчезнувшие деревни.

Художник Владимир Лукконен рассказал, что он заинтересовался темой Карельского восстания, когда искал информацию о своем деде Василии Лукконене (в карельском варианте – Васко Луукконен). В архиве ФСБ ему удалось отыскать справку, в которой говорилось, что его дед умер в 1934 году, а в графе «причина смерти» стоял прочерк. Впоследствии Владимир Лукконен выяснил, что дед был участником двух войн – Русско-японской и Первой мировой, награжден двумя Георгиевскими крестами, а также был участником Карельского восстания 1921-1922 годов.

В центре – Владимир Лукконен

"Согласно исследованиям Пааво Леонтьева, – говорит Владимир Лукконен, – дед служил в действующей армии на Манджурском направлении в 1904-1905 годах, вернулся в деревню с «Георгием». В 1914-м был вновь призван уже на Первую мировую. Вернулся со вторым «Георгием». Его участие в карельском восстании подтверждается косвенной информацией из разных источников. Нам рассказывали об этом восстании, что там воевали белофинны, бандиты. Но мне всегда казалось, что мой дед, герой двух войн, не может быть бандитом".

Владимир узнал, что несколько поколений его предков прожили на севере Карелии. Он долго собирал материал и, наконец, подошел к идее создания своего произведения. «Эхо над ягелем» – это, прежде всего, графический роман, или новелла. Иллюстрации сопровождаются стихотворным текстом, подписанным псевдонимом Васко Луукконен. Поэма подкреплена историческими данными, которые автор брал из различных источников.

На выставке представлены страницы графического романа Владимира Лукконена, дополненные историческими справками, рассказывающими о восстании северных карелов, его причинах и последствиях.

Также в экспозицию включены различные музейные предметы, позволяющие познакомиться с бытом жителей Беломорской Карелии, лучше понять, что двигало мужчинами, которые с оружием в руках защищали свои родовые гнезда. Выставка будет работать до 13 марта 2022 года (12+).

