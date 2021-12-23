Бросающих мусор в запрещенных местах круглые сутки снимают фотоловушки

На площадках для сбора мусора в Петрозаводске установили сеть фотоловушек. Это оснащенные датчиками движения компактные устройства, работающие круглые стуки, сообщили в Минприроды Карелии.

Они «ловят» нарушителей, которые выбрасывают в неположенных местах автопокрышки, строительный мусор и иные отходы, которые запрещено складировать в местах накопления ТКО.

В текущем году на основании материалов с таких фотоловушек уже составили 8 административных протоколов и вынесли 6 постановлений об административных наказаниях. Общая сумма штрафов составила 8 тысяч рублей.

В частности, осенью фотоловушка зафиксировала нарушения на контейнерной площадке по улице Инженерной, 21. Там выбросили строительный мусор. Виновных установили и оштрафовали.

Региональный оператор также намерен установить сеть фотоловушек. Первые устройства в ближайшее время появятся в Сортавале и других районах Карелии. // Фото: источник