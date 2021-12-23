23 декабря 2021, 19:10
Общество

Мобильный электронный тир готов выехать в районы Карелии

В центре «Твой мир» прошли пробные соревнования по стрельбе из лазерного пистолета

Возможности мобильного лазерного электронного тира испытали люди с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь, это мероприятие было организовано для них. 

Разнообразить свой досуг в центре «Твой мир» инвалиды могут совершенно бесплатно. Из хороших новостей также то, что новый электронный тир можно пригласить в районы Карелии. 

«Хочу отметить, что здесь важна сама идея: в наше смутное время мы хотим внести свою лепту в поднятие патриотического духа, опираясь на лучший опыт, например, Ворошиловского стрелка», 

- сказал Сергей Потехин, координатор проекта российского спортивного союза инвалидов «Мы летаем, значит — мы живем».

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Метки: 
Мобильный тир
Лазерный пистолет
Твой мир
инвалид
досуг
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