Лед в Петрозаводской губе признали опасным, он может оторваться

Лед в акватории Петрозаводской губы проверили 23 декабря специалисты ГИМС и Карельской республиканской поисково-спасательной службы. В ходе рейда они выяснили, какие опасности подстерегают рыбаков, сообщили в МЧС Карелии.

Толщину ледового покрова в черте города замерили, она составляет в данный момент 14-21 см. Причем лед везде неоднородный, вдоль берега наблюдается торошение высотой до 35 см, есть спаянные трещины.

Специалисты предупреждают, что такой лед при сильном ветре может отрываться. Они также отметили, что ледовый покров заканчивается напротив Нефтебазы от Петрозаводской губы до Бараньего берега.

Любителей подледного лова призвали соблюдать меры безопасности и быть максимально осторожными. // Фото: источник