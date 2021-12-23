Стало известно, где уже заливают катки в Петрозаводске

Несколько уличных катков появится на днях в Петрозаводске. В мэрии сообщили, что их уже начали заливать.

В данный момент основание под лед готовят около следующих учебных заведений:

- школа № 7 (улица Трудовых резервов, 7),

- школа № 11 (улица Пархоменко, 48),

- школа № 19 (улица Птицефабрика, 2),

- школа № 32 (улица СКЗ, 21),

- школа № 33 (улица Ключевая, 20),

- школа № 34 (проспект Комсомольский, 21А)

- школа № 35 (улица Локомотивная, 49),

- школа № 39 (улица Нойбранденбургская, 15),

- лицеи № 1 (Березовая аллея, 28) и № 13 (улица Сортавальская, 7Б).

Также катки планируют залить на набережной Варкауса и в Губернаторском парке. Ледовая площадка традиционно появится на площади Кирова. // Фото: «РКС-Петрозаводск»/ВКонтакте