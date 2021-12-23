23 декабря 2021, 16:26
Стало известно, где уже заливают катки в Петрозаводске
Ледовые площадки оборудуют около 10 школ карельской столицы и в других местах
Несколько уличных катков появится на днях в Петрозаводске. В мэрии сообщили, что их уже начали заливать.
В данный момент основание под лед готовят около следующих учебных заведений:
- школа № 7 (улица Трудовых резервов, 7),
- школа № 11 (улица Пархоменко, 48),
- школа № 19 (улица Птицефабрика, 2),
- школа № 32 (улица СКЗ, 21),
- школа № 33 (улица Ключевая, 20),
- школа № 34 (проспект Комсомольский, 21А)
- школа № 35 (улица Локомотивная, 49),
- школа № 39 (улица Нойбранденбургская, 15),
- лицеи № 1 (Березовая аллея, 28) и № 13 (улица Сортавальская, 7Б).
Также катки планируют залить на набережной Варкауса и в Губернаторском парке. Ледовая площадка традиционно появится на площади Кирова. // Фото: «РКС-Петрозаводск»/ВКонтакте