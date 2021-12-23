23 декабря 2021, 15:37
Общество

В дома жителей Петрозаводска днем 23 декабря начали возвращать тепло

Энергетики оперативно устранили повреждение на трубопроводе и возобновили подачу отопления

В пресс-службе филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» сообщили, что энергетикам Петрозаводской ТЭЦ удалось в кратчайший срок завершить ремонт участка магистрального трубопровода, где накануне обнаружили повреждение. Это произошло в 15:00. На данном участке подачу тепла горожанам уже возобновили.

В среду, 22 декабря, гидравлический режим отрегулировали таким образом, чтобы снизить число отключаемых потребителей. Поэтому для многих жителей и предприятий Петрозаводска подачу горячей воды и отопления сохранили. Напомним, ранее мэрия сообщила, что под отключение 23 декабря попадет множество домов.

В четверг часть трубопровода освободили от воды, благодаря этому обнаружили повреждение. Энергетики вырезали часть трубы и провели сварочные работы.

- Полное восстановление подачи горячей воды и отопления зависит от работы коммунальных служб и управляющих компаний, отметили в филиале.

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Петрозаводск
отключение отопления